Akşener’in sağ koluydu BBP’ye geçti. İlk gözümüzü açtığımız yer BBP ve Alperen Ocakları

İYİ Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP)’ne katıldı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türker Yörükçüoğlu’nun partisinin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına atandığını açıkladı ve Yörükçüoğlu’na rozetini taktı.

"TÜRKİYE'NİN BÜYÜK BİRLİĞE İHTİYACI VAR"

Destici, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı (MKYK) öncesi yaptığı açıklamada, "Biz kendisinden bugüne kadar hiçbir şekilde kopmadık. Tabiri caizse Türker kardeşimiz yuvasına döndü. Ben kendisine hoş geldin, şeref verdin diyorum. İnşallah Büyük Birlik Partisi olarak bu halkayı genişleteceğiz. Çünkü Türkiye'nin Büyük Birliğe ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

“İLK GÖZÜMÜZÜ AÇTIĞIMIZ YER BBP VE ALPEREN OCAKLARI”

Yörükçüoğlu ise, "Sizlerin tarafınızda bulunmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum, şeref duyuyorum. Genel başkanımızın daveti üzerine gözlerimizi açmış olduğumuz siyasi hayatta ve millete hizmet yolunda yürüdüğümüz serüvenimiz boyunca bu millete hizmet etmeye çalıştık çabaladık, dertlendik, mücadele ettik. Ve her daim aklımızda hep siyasi hayatta ilk gözümüzü açtığımız yer Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları gelmiştir. Biz Türk milliyetçileri, Türk milletine, Türk milliyetçiliğine bağlı olduğumuz kadar Türk milletinin milli manevi değerlerine de bağlıyız” dedi.