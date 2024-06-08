Akşener’in Saray’a birlikte gittiği Sır Küpü Erdoğan ile neler konuşulduğu açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Akşener’in Saray’a birlikte gittiği Sır Küpü Erdoğan ile neler konuşulduğu açıkladı

Akşener’in Özel Kalemi Esma Bekar, Akşener’in Erdoğan ve Bahçeli’yle görüşmesi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Meral Akşener’in Saray’da Erdoğan’la baş başa görüşmesinin ardından İYİ Parti’de tartışmalar sürüyor.

Akşener’in aynı zamanda Bahçeli’yle de bir telefon görüşmesi yaptığı iddia edilmişti.

Sürpriz görüşmenin içeriğiyle ilgili ne Saray’dan ne de Akşener cephesinden açıklama gelmemişti.

"ERDOĞAN'DAN GÖREV TEKLİFİ GELMEDİ"

Dün akşam Meral Akşener’in özel kalem müdürü Esma Bekar Gazeteci Fatih Atik’e konuştu:

- Görüşme daveti Sayın Cumhurbaşkanı’ndan geldi

- Meral Akşener’e görüşmede ben refakat ettim. Görüşme baş başa gerçekleşti.

- Ne bir görev teklifi ne de bir talep gündeme geldi.

"BAHÇELİ İLE GÖRÜŞMEDİ"

- Olan biteni hayretle izliyoruz. Ülkenin Cumhurbaşkanı ile görüşüldü terör örgütü lideriyle değil.

- Meral Akşener, İyi Parti’ye bilgi vermek zorunda değil ama Müsavat Dervişoğlu’na bilgi verdi.

- Meral hanım Ankara’da günlük hayatına bakıyor.

- Devlet Bahçeli ile görüşme gündemi yok.

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