Akşener’in ziyaret ettiği çadırdaki ‘Atatürk’ detayı. Depremzede ‘İlk kurtardıklarımdan, onsuz olmaz’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay İskenderun’da kurulan çadırkenti ziyaret etti. Çadırında Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi olan depremzede, Akşener ve İmamoğlu’na şunları söyledi:

“ONSUZ OLMAZ”

“Evden çıktım. ‘Abla’ dedi, ‘bu ne?’ Dedim, ‘onsuz olmaz’ İlk kurtardıklarımdan, onsuz olmaz. Biz de işte bir Mustafa’mız gittiyse, yerine yeni Mustafa’ları yetiştireceğiz. O da inançlıydı. Birbirimize sarılacağız, sarılmak zorundayız. Birbirimize destek olmazsak bu günleri atlatamayız. Bugün birlik günü, tüm Türkiye olarak hep birlikte ayağa kalkma günüdür.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise ‘Atatürk’ portresine ilişkin şunları söyledi:

“Bak evden başkanım çıkarken, laptop varmış devlet memuru onu almış, lazım olan kimlik vesaire alırken, onu da almış.”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise depremzedeye, “Bizi bu yürek ayakta tutuyor zaten, iyi ki varsınız. Bu yuvalar hepimizin yuvası yani, beraberce ayağa kalkacağız. Hep beraber o mücadeleyi vereceğiz” dedi.

Bir diğer depremzede ise yaşadığı sürece ilişkin şunları söyledi:

“Ben hiçbir zaman evde, dünyada gözüm yoktu ki, bana derler, evim yok şu anda annemin evinde oturuyorum. Benim evim mezarım olacak derdi. Hiçbir zaman benim dünya malında gözüm yok. Çocuklarımı yetiştirdim ya benim en büyük sevincim bu. Çok güzel, dürüst çocuk yetiştirdim.”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay'ın İskenderun ilçesinde kurulan sahra hastanesini ziyaret etti.

Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez'den çalışmalar hakkında bilgi alan Akşener, hastalarla da yakından ilgilendi.