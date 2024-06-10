Aksu'da tır şarampole yuvarlandı: Sürücü ağır yaralı

Sebze yüklü bir tırın virajı alamayarak şarampole yuvarlanması sonucunda sürücü ağır yaralandı. Kazazedeyi bulunduğu yerden çıkarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Olay, saat 17.00 civarında Antalya-Isparta Çevreyolu Topallı Mahallesi sınırında gerçekleşti. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen tır, Isparta istikametine doğru ilerlerken virajı alamayarak şarampole devrildi. Vatandaşların durumu 112'ye bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tırın içerisinde sıkışan ve ağır yaralanan şoför, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye sevk edilen tır şoförünün tedavisi devam ediyor.