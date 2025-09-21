Aksu'daki yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Aksu ilçesinde geçtiğimiz günlerde yanan noktada bugün bir kez daha yangın çıktı. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.


Yangın, saat 13.30 sıralarında Aksu ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki ağaçlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi Aksu İtfaiye istasyonunun arka kısmında bulunan ağaçlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sarp kayalık alanda başlayan yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra diğer itfaiye istasyonlarından da destek ekipler yönlendirildi. Ekiplerin hızlı ve zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, soğutma çalışması yapıldı. Ekiplerin çalışması sırasında kimi vatandaşlar hortumla su tutarak, kimileri ise su ve ayran taşıyarak görevlilere yardımcı oldu.

