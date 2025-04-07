Aksungur'dan tam isabet: Yerli İHA, testte hedefi vurdu

TUSAŞ'TAN BAŞARILI TEST UÇUŞU

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için üretilen insansız hava aracı AKSUNGUR, yapılan test uçuşunda hedefi tam isabetle vurdu.

GENEL MÜDÜR DEMİROĞLU'NDAN PAYLAŞIM

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sosyal medya hesabından AKSUNGUR'un millî motorla gerçekleştirdiği test uçuşuna ilişkin bir video paylaştı. Demiroğlu, "AKSUNGUR, ASELSAN üretimi LGK81 ve LGK82 mühimmatları ile hedefi tam isabet vurdu" ifadelerini kullandı.

"MİLLÎ SAVUNMA SANAYİİMİZİN GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR"

Demiroğlu açıklamasında, "Bu başarı, millî savunma sanayiimizin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne seriyor ve Türkiye’nin savunma alanındaki bağımsızlık yolculuğuna güç katıyor" dedi.

AKSUNGUR'UN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

AKSUNGUR, uzun menzilli keşif, gözetleme ve hedef vurma kabiliyetleriyle öne çıkıyor. Yerli ve millî imkanlarla geliştirilen sistem, Türkiye'nin savunma sanayisindeki teknolojik üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı.