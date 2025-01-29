Aktife doğru

Ömür yaşıyoruz. Yeri geldiğinde çevremize, yeri geldiğinde sadece kendimize faydalı oluyoruz. Bazense hiçbir işe yaramıyoruz. Dönem dönem tavrımız, yaşam biçimimiz değişiyor. Hareketli, aktif, işe yarar davranabilirken, vurdumduymaz şekilde yuvarlanıp gittiğimiz de oluyor.

Yaşama, varlığımla değer katabilmeyi umut ediyorum. Umutlanmak güzel şey, boşa umutlanmaksa acı verici. Allah umut ettiklerimizi gerçeğe dönüştürmeyi nasip etsin. İçine doğduğumuz hayata değer katabilelim.

Her zaman çevreme faydalı olabilme taraftarıyım. Samimi bir şekilde. Samimiyet diğer duyguların aksine gözle görülür ve anlaşılır. Elimden geleni samimiyetle yapar, ardıma koymam.

Aslında boş beleş vakit geçirmek için bir sürü sebebim var. Yorgunluklarım, bıkmışlıklarım, heyecanımı kaybetmişliklerim. Ama ne zaman böyle hissetsem silkelenip etrafıma bakıyor ve yapabilecek bir şeyler bulmaya çalışıyorum. İnsan sadece çalışkan olduğu için bile Rabbinin katından ödüllendirilebilir. Çünkü işleyen demir ışıldar ve çalışmak ibadettir.

Aldığımız her nefesin, kazandığımız her kuruşun karşılığını verebilmeliyiz. Bu çok önemli. Sadece bizim için değil toplum için. Çünkü bireyler bu şekilde düşündükleri takdirde sağladıkları fayda sayesinde bulundukları ortamı da güzelleştirirler. Emek vermeden yemek yemek isteyenler, bir gün mutlaka boşluğa düşerler. Birileri eşek gibi çalışırken; ‘Günü kurtaralım, rahatımıza bakalım’ diyenler ileride vicdani sorunlar yaşayabilir.

Allah’ın şahitliğindeki temiz kalple, fayda ve güzellik için çalışmak, dilimizi yalandan, kalbimizi kinden, elimizi kötülükten uzak tutar. Her türlü günahtan arındırır. O halde, çalışmayı, emek vermeyi bir külfet değil, ruhlarımıza sekinet veren bir nimet olarak görelim.

Yazımı bitirirken Bolu’da meydana gelen yangında vefat eden kardeşlerimize Yüce Allah’tan rahmet ve şehitlik mertebesi, kederli ailelerine sabır, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Cenâb-ı Hak vatanımızı ve milletimizi bütün afetlerden muhafaza eylesin. Birlik beraberlik duygusu ve can sağlığı versin.

Acıları, nefret tohumu ekmeye, suçlamaya, kine malzeme yapmazsak ruhlar huzur bulur. Herkes sahip olduğu alanın güvenliğine dikkat edecek! ( Otel sahibi otelinin, restorancı restoranının, ev sahibi evinin.) Lütfen olası afet ihtimalleri üzerine gerekli hazırlığı, sürekli denetimi, titizlikle sağlayalım. Evlerimizde, devlet dairelerinde, okullarda ve işyerlerimizde tetikte olalım. Herkes kullandığı alanı gözden geçirsin. Eksiklerini tamamlasın, tamamlatsın. Yaşanan büyük acıların tekrar etmemesi için önlem alsın. Sağı, solu, onu, bunu, fotoğraf çekeni, kayanı suçlayacağımıza ders çıkaralım. Her birimiz kendi hayatımızın güvenliği için gözlerimizi dört açalım. Uyanık olalım.