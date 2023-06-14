Akts nedir? Akts nasıl hesaplanır?

Üniversitelerde önemli bir yere sahip olan Akts öğrenciler hak kaybı yaşamaması için önemli bir yer tutar. Peki, Akts nedir? Akts nasıl hesaplanır?

Akts nedir? Akts nasıl hesaplanır?

Üniversitede öğrenciler için önemli bir yere sahip olan Akts’nin nasıl hesaplanacağı merak ediliyor. Peki, Akts nedir? Akts nasıl hesaplanır?

AKTS, üniversitelerde önemli bir yere sahiptir. Bir öğrencinin başka bir üniversitede aynı bölümü okumak istediğinde hak kaybı meydana gelmemesi açısından son derece önemlidir. Bunun yanında öğrencilerin hareketlerinin kolaylaştırılması ve üniversitelerde eşitlik sağlanması için son derece önemlidir.

AKTS dünya genelindeki üniversitelerin eşit bir seviyeye gelmesine zemin hazırlamaktadır.

AKTS NEDİR?

Üniversitelerdeki programların amacına ulaşması adına gerekli öğrenci için iş yüküne dayanan öğrenci merkezi sistemine AKTS denmektedir.

AKTS teriminin açılımı, Avrupa Kredi Transfer Sistemi şeklindedir. Bu sistem öğrencilerin almış olduğu notlar AKTS kredisi ismi ile bilinmektedir.

AKTS kredileri belli formüller dahilinde hesaplanmaktadır. Bu şekilde öğrencilerin diğer üniversitelere denklik yakalaması sağlanmaktadır.

Bu amaçla öğrencilerin derslere devam sağlaması, bağımsız olarak çalışması, sınavlar ile birlikte dünya çapındaki üniversitelerde eşitlik sağlanması AKTS olarak bilinmektedir.

AKTS içerisinde teorik dersler, ödevler, sınavlar, uygulamalar bireysel çalışmalar yer almaktadır. Bunun ardından yapılan hesaplamaların sonucunda denklik ortaya çıkmaktadır. Elde edilen denge sayesinde ise öğrenciler diğer üniversiteler ile eşit düzeyde eğitim imkanı sağlamış olurlar.

AKTS konusu günümüzde öğrenciler tarafından merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesidir.

AKTS NASIL HESAPLANIR?

AKTS sistemleri belli bir formül dahilinde hesaplanmaktadır.

Bir akademik yıl içerisinde 60 AKTS denklik ele alınırsa buradan bir yıl içerisinde 1 AKTS yaklaşık 25 ya da 30 saate denk gelmektedir. Bunların belirlenmesi için öncelikle ders içerikleri ve yapılacak çalışmaların ele alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılan hesaplama dahilinde AKTS kredisi ortaya çıkar. Bu şekilde de diğer üniversiteler ile ilgili denklik elde edilmiş olmaktadır.

Böylece öğrenciler başka üniversitelerde daha rahat bir şekilde eğitim görebilmektedir. Bu bağlamda günümüzde AKTS sistemi üniversite öğrencileri için son derece önemlidir.

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