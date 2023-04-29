Akuamarin taşı temiz ve büyük olan kristallerden oluşmaktadır. Akuamarin taşı genelde dekoratif alanda ev eşya üretimlerinde tercih etmektedir. Peki, akuamarin taşı nedir? Akuamarin taşı neye iyi gelir?

AKUAMARİN TAŞI NEDİR?

Akuamarin taşı saflığın simgesi olarak adlandırılmaktadır. Üstelik bu taş güçlü pozitif enerjiye sahiptir.

Rengi berrak olan bu taşa bakan herkes yorgunluk hissinden anında uzaklaşmaktadır. Değeri yüksek olan bu taşın bulunması da nadirdir.

Akuamarin seçimlerinde kişiler oldukça ince ve dikkatli seçimler yapmaktadır. Bu taş pek çok kişide olumlu hisler yaratmaktadır. Aynı zamanda saydam ve yarı saydam renkleri ile aydın düşünceler oluşturmaktadır.

Kişide saf düşünceler uyandırmaktadır. Kişi üzerinde doğal enerji akışı yaratan taşlar arasına girmektedir.

AKUAMARİN TAŞININ FAYDALARI NELER?

Akuamarin taşının pek çok farklı görevi bulunmaktadır. Bu görevler arasında insanların yorgunluk hissini alma ve rahatlama ilk sırada yer almaktadır. Özellikle ortamdaki stres ve sıkıntılı düşünceleri atar. Kişi üzerinde rahatlama etkisi oluşturarak daha sakin bir gün geçirme enerjisi oluşturur.

Sağlık anlamında da çeşitli faydaları bulunmaktadır. Tiroit rahatsızlıklarına ve hormonal dengesizliklere en faydalı olan taşlardan biridir. Bu taş sayesinde sindirim sistemi rahatsızlıkları tedavi oluşturmaktadır.

Solunum yolları temizlenerek kişi daha rahat nefes almaya başlamaktadır.

Akuamarin taşının faydaları arasında şişkinliklere ve urlara olan faydası ilk sırada gelmektedir. Çene kemiğinde oluşan ağrıyı azaltmaktadır. Çeşitli diş sıkma rahatsızlıklarını da kalıcı olarak tedavi etmektedir.

Ortama verdiği enerji ile beraber kişiler stres ve sıkıntılardan anında uzaklaşmaya başlamaktadır. Rahatlık hissinin yaşandığı bu taş sayesinde kişiler sosyal hayatlarında hem cesaretli hem de özgüvenli bir duruş sergilemektedir.

Mantıklı düşünme sistemini geliştirir.