Akülü araç yüzleri güldürdü

Kaynak: İHA
Akülü araç yüzleri güldürdü

Yıldırım Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına hayırsever tarafından akülü araç bağışlandı.

Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesinde eğitim gören engelli öğrencinin eğitim hayatına eksiksiz devam edebilmesi için hayırsever katkılarıyla temin edilen akülü araç Yıldırım Kaymakamı Metin Esen tarafından öğrenciye teslim edildi. Kaymakamlığın ve yardımseverin akülü araç hediye etmesinden çok mutlu olduğunu ifade eden genç öğrenci Yıldırım Kaymakamı Metin Esen'e ve yardımsever bağışçıya teşekkür etti.

Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, kaymakamlık olarak başta engelliler ve ihtiyaç sahipleri olmak üzere herkese ellerinden gelen yardımı yapmaya gayretinde olduklarını belirterek, genç öğrenciye eğitim öğretim hayatında başarılar diledi.

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