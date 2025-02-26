AKUT’tan önemli çalışma: Engellilere yönelik deprem semineri!

AKUT İzmir ve Selçuk ekipleri tarafından “Farkındalık En Güçlü Önlemdir” sloganı ile Efes Selçuk’ta yaşayan engelli bireyler ve ailelerine yönelik “Acil Durum ve Doğal Afet Semineri” düzenlendi. Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Salonu’nda düzenlenen seminerde deprem öncesinde alınması gereken önlemler, deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

2022 yılında Selçuk’ta faaliyetlerine başladığını hatırlatan AKUT Selçuk ekibinden Alim Ateş, ekibe verdiği desteklerden dolayı Selçuk Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e teşekkür etti. AKUT İzmir Seminer Ekibi Gönüllüsü Esra Pullu seminerde ilk olarak AKUT’un kuruluş süreci ve 1996 yılından bu yana gerçekleştirilen eğitim, operasyon ve saha çalışmaları hakkında bilgi vererek şu ifadeleri kullandı:

“Yapısal unsur olarak yaşadığımız evlerin, bulunduğumuz binalara göre mühendislik hizmeti alınarak yapılmış olması çok önemli. Ev alırken sağlam binaları tercih etmeliyiz. Olası riskleri göz önünde bulundurmalıyız. Yapısal unsurların dışında da bireysel olarak almamız gereken önlemler var. Hepimizin bir afet ve acil durum planımızın olması gerekiyor. Deprem sonrasında sesli iletişim hatlarının kullanmak yerine bölgeniz dışında belirlediğiniz bir acil durum kişisine durumumuzu bildirmelisiniz. Böylece afet bölgesindeki telefon trafiğini rahatlatmış oluruz. AKUT "Güvendeyim" uygulamasını internetten ücretsiz olarak indirerek, uygulamaya kaydedeceğiniz 10 telefon numarasına bastığınız tek bir butonla iyi olduğunuza dair mesaj gönderebilirsiniz. Ayrıca AKUT "Güvendeyim" uygulaması ile birçok önemli bilgiye ulaşmanız da mümkün.”

"MERDİVENLER VE ASANSÖRLER RİSKLİ ALANLARDIR"

Deprem anında doğru davranış şekillerine de değinen Esra Pullu, sarsıntı bitmeden kesinlikle kaçmaya ve balkon, pencere gibi yerlerden atlamaya çalışılmaması gerektiğini belirterek, “Sarsıntı anında yürümemiz söz konusu değil. Merdivenler ve asansörler riskli alanlardır. Bu yüzden bulunduğumuz yerde sarsıntının geçmesini beklemeliyiz. Tekerlekli sandalye için kilidini kilitleyip yine başımızı koruyarak sarsıntının geçmesini bekliyoruz. Toplantı ve sinema salonu gibi yerlerde bulunuyorsanız oturduğunuz koltukta yine başımızı koruyarak sarsıntının geçmesini beklemelisiniz” dedi.