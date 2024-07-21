Aküye gizlenmiş 11 kilogram esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürütüldü.

Ekipler, takip ettikleri bir kişiyi D-400 kara yolunda aracından çıkardığı aküyü başkasına verirken yakaladı.

Aküde yapılan incelemede 11 kilogram plaka esrarı ele geçiren polis, S.A. (30) ve M.F (23) adlı iki şahsı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.