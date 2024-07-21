Aküye gizlenmiş 11 kilogram esrar ele geçirildi

Kaynak: AA
Aküye gizlenmiş 11 kilogram esrar ele geçirildi

Adana'da aküye saklanmış halde 11 kilogram esrar bulunurken gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürütüldü.

Ekipler, takip ettikleri bir kişiyi D-400 kara yolunda aracından çıkardığı aküyü başkasına verirken yakaladı.

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Aküde yapılan incelemede 11 kilogram plaka esrarı ele geçiren polis, S.A. (30) ve M.F (23) adlı iki şahsı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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