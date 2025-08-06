Akyaka’da kapalı halı saha için geri sayım!

Kars’ın Akyaka ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca yaptırılan kapalı halı sahada bakım ve onarım çalışmaları başladı.

Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.Düzenlemeler kapsamında sahanın zemin kaplaması tamamen yenilenecek, yıpranmış brandalar kaldırılarak kış koşullarına uygun sac kaplamalarla değiştirilecek. Ayrıca soyunma odalarında kapsamlı iyileştirme ve düzenlemeler yapılacak.

Kaymakam Demirtaş, gençlerin daha güvenli ve sağlıklı ortamlarda spor yapabilmesi için bu yatırımların önemini vurgulayarak, çalışmaların kısa sürede tamamlanıp sahanın yeniden hizmete açılacağını belirtti.