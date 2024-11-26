Akyaka’ya mevsimin ilk karı yağdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Akyaka’ya mevsimin ilk karı yağdı

Kars'ın en sıcak ilçelerinden birisi olan Akyaka'ya mevsimin ilk karı yağdı.

Kars'ın en sıcak ilçelerinden birisi olan Akyaka'ya mevsimin ilk karı düştü.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünde etkili olan kar yağışı kısa sürede etrafa beyaza bürüdü. Gece başlayan ve sabaha kadar aralıklarla yağan kar, hava sıcaklığını da hissedilir bir şekilde düşürdü.

Kar yağışının etkili olduğu Duraklı köyünde sabah erken saatlerde dışarı çıkan vatandaşlar ise kar sürprizi ile karşılaştı. Bazı vatandaşlar evlerinin önünün karını kürürken, bazı vatandaşlar da ev ahırlarının bacasının karını temizledi. Kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Akyaka’ya mevsimin ilk karı yağdı

Akyaka’ya mevsimin ilk karı yağdı

Akyaka’ya mevsimin ilk karı yağdı

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