YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesine bağlı Akyamaç Mahallesi, 12 Ekim Pazar günü ikinci kez düzenlenecek olan Geleneksel Alıç Festivali ile kültürel mirasını, doğanın bereketiyle bir kez daha buluşturacak. Saat 12.00’de başlayacak olan festival, kortej yürüyüşü, bereket duası, yöresel yemek ikramları ve halk konserleri ile tam bir şenlik havasında geçecek.

Tarihi dokusu, misafirperver insanı ve doğanın tüm renklerini barındıran vadileriyle bilinen Akyamaç, Aksaray’ın saklı cennetlerinden biri olarak öne çıkıyor. Alıç ağaçlarıyla çevrili bu bereketli topraklar, her yıl sonbaharda hem doğa severleri hem de yerel üreticileri bir araya getiriyor.

Akyamaç’ın simgesi haline gelen alıç meyvesi, sağlık açısından faydaları ve yöreye özgü aromasıyla dikkat çekiyor. Festival, bu değerli ürünü tanıtmayı, yaşatmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

Festivalin açılışı kortej yürüyüşüyle yapılacak, ardından köy meydanında bereket duası gerçekleştirilecek. Etkinlik boyunca ziyaretçilere yöresel yemekler ikram edilirken, halk oyunları gösterileri, çeşitli yarışmalar ve müzik konserleriyle dolu bir gün yaşanacak.

Akyamaçlı kadınların el emeği ürünlerini sergilediği stantlar da festivalin renkli yüzlerinden biri olacak. Bu yıl da çok sayıda ziyaretçinin katılması beklenen etkinlik, yerel üretimin önemine dikkat çeken bir platform görevi görecek.

Kapadokya bölgesine komşu konumuyla dikkat çeken Akyamaç, tarihî dokusu, inanç turizmi potansiyeli ve doğal güzellikleriyle bölgenin parlayan değerlerinden biri.

Alıç Festivali, sadece bir köy etkinliği değil; aynı zamanda Akyamaç’ın turizm potansiyelini, kültürel zenginliğini ve toplumsal dayanışmasını öne çıkaran bir tanıtım şöleni niteliğinde.

Akyamaç halkı için alıç sadece bir meyve değil, bereketin, emeğin ve kardeşliğin simgesi. Festivalin ikinci yılında da bu değerler etrafında kenetlenen mahalle halkı, üretimin, paylaşımın ve kültürel mirasın önemini bir kez daha vurgulayacak.

Akyamaçlılar, “Birlikte kutlayalım, bereketi paylaşalım” çağrısıyla herkesi bu anlamlı buluşmaya davet ediyor.

Doğayla tarihin iç içe geçtiği, geleneksel yaşam kültürünün korunduğu Akyamaç Mahallesi, 12 Ekim Pazar günü misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Bu özel günde Akyamaç, birlik, bereket ve kültürel mirasın sembolü olacak; doğanın kalbinde, dostluğun ve üretimin coşkusu yeniden yaşanacak.