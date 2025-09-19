Al Ahli’den mucize geri dönüş! Merih Demiral son sözü söyledi

Suudi Pro Lig’de Al Ahli, 3-0 geriye düştüğü maçta Al Hilal ile 3-3 berabere kaldı. Milli stoper Merih Demiral, uzatma dakikalarında attığı golle takımına 1 puanı getirdi.

Suudi Arabistan Pro Lig’in 3. haftasında dev mücadelede Al Ahli ile Al Hilal karşı karşıya geldi.

AL HILAL FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Maçın ilk yarısında Al Hilal üstün bir oyun sergiledi. 12. dakikada Theo Hernandez’in golüyle öne geçen konuk ekip, 24. ve 41. dakikalarda Malcom’un attığı gollerle farkı 3’e çıkardı.

AL AHLI GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Al Ahli, 78 ve 87. dakikalarda Ivan Toney’nin golleriyle geri dönüş için umutlandı.

MERİH DEMİRAL SON NOKTAYI KOYDU

Uzatma dakikalarında sahneye çıkan milli futbolcu Merih Demiral, 90+1. dakikada attığı golle Al Ahli’ye 1 puanı getirdi.

YUSUF AKÇİÇEK SON DAKİKALARDA OYUNA GİRDİ

Öte yandan karşılaşmaya yedek başlayan Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde 22 milyon Euro'ya Al Hilal'e sattığı genç stoper Yusuf Akçiçek, 89. dakkikada Darwin Nunez'in yerine oyuna dahil oldu.

