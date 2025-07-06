Al Beni Baba filminde Ayça Ayşin Turan'a eşlik edecek başrol belli oldu

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Al Beni Baba filminde Ayça Ayşin Turan'a eşlik edecek başrol belli oldu

Al Beni Baba filminde başrol olarak görev alacak olan Ayça Ayşin Turan'ın partneri belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın şahsi internet sitesinde verdiği bilgilere göre KEM Yapım imzalı “Al Beni Baba” filmi, Çorum ve İstanbul’da çekilecek. Film, terör örgütünün eline düşen Nazlı’nın dramını konu alıyor.

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Altuntaş'ın haberine göre Ayça Ayşin Turan'ın canlandırdığı Nazlı karakteri, Alman Stefan’a aşık olur. Bu rol için öncelikle Malik Blumenthal’la görüşüldü, zamanlama sorunu nedeniyle Louis Hofmann’a teklif gitti. Ancak görüşmeler sonrası Blumenthal ile her konuda anlaşıldı. Filmin yönetmenliğini ise Ahmet Topuz yapacak.

Nazlı’nın babası Savaş’ı Erkan Petekkaya, annesi Gülderen’i Ayça Bingöl oynuyor. Gülper Özdemir, Mehmet Esen, Mehmet Özgür, Murat Serezli, Macit Koper ve Mahmut Cevher gibi isimler güçlü kadroyu tamamlıyor. Filmin okuma provası bu cuma yapılacak.

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