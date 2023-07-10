Al Beni Yukarı tatlısı tiramisu nasıl yapılır? Masterchef’teki Al Beni Yukarı tatlısı tiramisu tarifi malzemeler neler?

Ekranların sevilen yemek yarışma programı Masterchef All Star’da Danilo Zanna’nın imzasıyla Al Beni Yukarı tiramisu tatlısı yapıldı. Al Beni Yukarı tatlısı tiramisu’nun yapılışını sizler için derledik. Peki, Al Beni Yukarı tatlısı tiramisu nasıl yapılır? Masterchef’teki Al Beni Yukarı tatlısı tiramisu tarifi malzemeler neler?

Al Beni Yukarı tatlısı tiramisu nasıl yapılır? Masterchef’teki Al Beni Yukarı tatlısı tiramisu tarifi malzemeler neler?

Masterchef All Star’da Danilo Zanna’nın sevilen tatlısı Al Beni Yukarı tiramisu’nun yapılmasının ardından Al Beni Yukarı tatlısı tarifi merak konusu oldu. Peki, Al Beni Yukarı tatlısı tiramisu nasıl yapılır? Masterchef’teki Al Beni Yukarı tatlısı tiramisu tarifi malzemeler neler?

İşte Al Beni Yukarı tatlısı tiramisu tarifi…

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AL BENİ YUKARI TİRAMİSU TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

Kedi Dili:

- 125 gr. yumurta sarısı

- 90 gr. şeker

- 190 gr. yumurta beyazı

- 95 gr. şeker

- 150 gr. un

- 65 gr. patates nişastası

Kreması:

- 400 gr. mascarpone

- 150 gr. krema

- 60 gr. şeker

Sabayon sosu:

- 4 yumurta sarısı

- 45 gr. şeker

Kahvesi:

- 2 şat espresso

- 15 gr. şeker

Yardımcı:

- 100ml. Süt

AL BENİ YUKARI TİRAMİSU TARİFİ NASIL YAPILIR?

Kedi dili için ilk olarak yumurta sarısı ve şeker birlikte çırpılır.

Yumurta beyazı ve 95 gram olan şeker çırpılır.

Un ve patates nişastası da karıştırılır. Hepsini birleştirilerek yavaşça karıştırılır.

Mascarpone ve krema ve 50 gramlık şeker birlikte şeker eriyene ve ürün kabarana dek karıştırılır.

Sabayon sosu için de 4 yumurta sarısı ile şeker eriyene kadar çırpılır. Bermari üsülü pişirilir ve ardından soğutulur. Sonrasında içine mascarpone karışımının 1/3 i ilave edilir. Kıvamı yoğun akıcı olacak şekilde ayarlanabilir.

Kahvesi için 2 ölçü espresso içinde şeker eritilir, 6 cm civarındaki bir çember ile kedi dili kesilir.

Pasta jelatini 6 cm çapa göre ayarlanır.

Kedi dili kahvede ıslatılır, yuvarlak yapılan jelatin içine yerleştirilir, üzerine kreması sıkma torbası ile sıkılarak bu işlem 3 defa tekrarlanır.

Üzerine sabayon sosu karışımı 2.5 cm olacak şekilde doldurulur.

Yeniden üstüne kakao elenir ve servisini yaparken jelatinin üstünde kalan kısmından tutarak yavaşça yukarı kaldırılır.

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