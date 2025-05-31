Al-Duhail, Hakim Ziyech'in takımdan ayrıldığını açıkladı

Galatasaray'ın sözleşmesini fesh ettiği Hakim Ziyech, Al-Duhail'e transfer olmuştu. Katar ekibi Faslı futbolcu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Al Duhail forması altında 13 maçta süre bulan 32 yaşındaki Hakim Ziyech 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

GALATASARAY FORMASIYLA 8 GOL ATTI

Ziyech, Ağustos 2023'te geldiği Galatasaray'da toplamda çıktığı 34 maçta sekiz gol ve dört asistlik performans sergiledi. 2025 yılının Ocak ayında takımdan ayrılan oyuncu özellikle Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile oynadığı maçta attığı iki frikik golüyle hatırlanıyor.