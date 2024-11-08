Al Fostan Al Abyad, seyircisiyle buluşuyor

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Al Fostan Al Abyad, seyircisiyle buluşuyor

"Al Fostan Al Abyad" adlı film, 20 Kasım'da Mısır sinemalarında vizyona giriyor. Başrolünde Yasmin Raeis, Ahmed Khaled Saleh ve Asmaa Galal'ın yer aldığı film, bir gelinin kaybolan gelinliğiyle çıktığı yolculuğu konu alıyor.

Jaylan Auf'un yazıp yönettiği "Al Fostan Al Abyad" (The Inevitable Journey to Find a Wedding Dress) adlı film, 20 Kasım'da Mısır sinemalarında izleyicileriyle buluşacak. Film, 7. El Gouna Film Festivali'nde prömiyerini yaparak büyük ilgi toplamıştı. Film, Warda adlı bir gelinin düğününden bir gün önce kaybolan gelinliğiyle yaşadığı macerayı anlatıyor.

Warda, kaybolan gelinliği yerine almak için en yakın arkadaşıyla birlikte Kahire'de bir yolculuğa çıkar. Ancak bu yolculuk, Warda'nın hem kendini hem de yaşadığı şehri yeniden keşfetmesine dönüşür. Yasmin Raeis, Ahmed Khaled Saleh ve Asmaa Galal gibi isimlerin başrolünde yer aldığı yapım, izleyicileri duygusal ve düşündürücü bir yolculuğa davet ediyor.

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