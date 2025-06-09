Al Hilal eski Galatasaraylı Angelino’yu transfer etti

Son günlerde ismi Victor Osimhen ile ilgili geçen Suudi Arabistan ekibi Al Hilal bu kez eski bir Galatasaraylı oyuncuyu transfer etti

ROMA FORMASIYLA BAŞARILI OLDU

Roma forması giyen Angelino 25 milyon euro bonservis ve 22 milyon euro yıllık maaşla ile Arabistan'ın yolunu tuttu. 2024 - 2025 sezonunda Roma'da 51 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'da Okan Buruk tarafından az forma şansı tanınan Angelino Roma performansı ile adından sıkça söz ettirmişti.