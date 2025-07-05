Al Hilal Galatasaray'ın başına bela oldu! Osimhen'den sonra o isim için de devreye girdiler

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Al Hilal Galatasaray'ın başına bela oldu! Osimhen'den sonra o isim için de devreye girdiler

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Hakan Çalhanoğlu için sarı-kırmızılılara kötü bir haber geldi. Victor Osimhen transferinden Cimbom'a rakip olan Suudi ekibi Al Hilal bu kez de milli oyuncunun transferi için harekete geçti. İşte detaylar...

Victor Osimhen’in ikna sürecinde Galatasaray’ın en büyük rakiplerinden biri olan Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal şimdi de Hakan Çalhanoğlu transferinde sarı kırmızılılarla karşı karşıya. Galatasaray’a transfer olmak isteyen ve takım kaptanı Lautaro Martinez’in kendisini eleştirmesinin ardından Inter’e veda etme ihtimali daha da artan milli yıldız, İtalya’da r. Corriere manşet olmaya devam ediyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN OLAY İDDİA!

Corriere dello Sport, dün ‘İnter’de Çalhanoğlu krizi’ başlığıyla Hakan’ı manşetine çıkarırken “Hakan Çalhanoğlu, İstanbul’a dönmek için bastırıyor. Al Hilal de Türk oyuncu için harekete geçti. Simone İnzaghi, onu ikna etmeye çalışıyor” diye yazdı.

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KARARI BEKLENİYOR

Galatasaray Kulübü, transfer etmek istediği milli oyuncu için 30 milyon euro bonservis isteyen Inter’i ikna etmeye çalışırken, İtalyan basının iddiası moralleri bozdu. Corriere dello Sport, İnzaghi’nin eski oyuncusunu takımında görmeyi çok istediğini ve Al Hilal’in Hakan Çalhanoğlu’na yıllık 20 milyon eurodan 3 senelik kontrat önermeye hazırlandığını iddia etti. 31 yaşındaki futbolcuya bu 3 yılın tamamlanmasının ardından teknik heyette rol alması için teklif sunulacağına da dikkat çekildi.

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