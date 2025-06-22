Al Hilal ile pazarlık: Fenerbahçe'de En Nesyri gidiyor yerine o geliyor

Geçtiğimiz sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı-lacivertlilerin Al Hilal'in 30 yaşındaki Sırp orta sahası Sergej Milinkovic-Savic’i kiralamak için yoğun çaba harcadığı iddia edildi.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun listesinde ilk sırada yer aldığı öne sürülen yıldız futbolcunun transferi için Fenerbahçe yönetiminin En Nesyri kozunu kullanabileceği belirtildi.
Suudi Arabistan kulübünün Osimhen'i ikna edememesi durumunda En Nesyri'ye yönelebileceği iddia edilmişti.