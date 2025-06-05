Al Hilal, Inzaghi’yi duyurdu

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada 49 yaşındaki çalıştırıcıyla 2 yıllığına anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Simone Inzaghi, 2021 yılında teknik direktörlük koltuğuna oturduğu Inter ile 2023-24 sezonunda Serie A'da şampiyonluk sevinci yaşadı.

İtalyan teknik adam ayrıca Milano ekibiyle 2 İtalya Kupası, 3 İtalya Süper Kupası kazandı. Öte yandan tecrübeli teknik direktör Inter'in başında çıktığı iki Şampiyonlar Ligi finalinden de mağlubiyetle ayrılmıştı.

Simone Inzaghi, 14 Haziran'da başlayacak Kulüpler Dünya Kupası'nda Al Hilal'in başında olacak.