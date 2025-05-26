Al-Hilal Osimhen'i yanlışlıkla açıkladı!

Galatasaray taraftarının en sevdiği isimlerden biri olan Victor Osimhen için ayrılık kapıda.

ÖNCE YAYINLADI SONRA KALDIRDI

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal resmi sitesinde Osimhen için forma alanı açıldı ve kısa bir süre sonra siteden kaldırıldı. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "Suudi Arabistan’dan 3 senelik 120 milyon euroluk teklif almış. Avrupa kulüpleri ile rekabet edebiliriz ama Suudilerle imkansız. Osimhen kararını 1-2 hafta içine bize verecek." demişti.

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Osimhen'in sezon bitiminin ardından yeni takımıyla ilgili gelişmelerin yaşanması bekleniyor.