Al-Hilal Osimhen'i yanlışlıkla açıkladı!

Kaynak: Haber Merkezi

Al-Hilal resmi sitesi, Victor Osimhen formasını sayfasına koyup kısa süre sonra kaldırdı.

Galatasaray taraftarının en sevdiği isimlerden biri olan Victor Osimhen için ayrılık kapıda.

ÖNCE YAYINLADI SONRA KALDIRDI

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal resmi sitesinde Osimhen için forma alanı açıldı ve kısa bir süre sonra siteden kaldırıldı. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "Suudi Arabistan’dan 3 senelik 120 milyon euroluk teklif almış. Avrupa kulüpleri ile rekabet edebiliriz ama Suudilerle imkansız. Osimhen kararını 1-2 hafta içine bize verecek." demişti.

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Osimhen'in sezon bitiminin ardından yeni takımıyla ilgili gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

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