Al Hilal'den Messi'ye tarihi teklif: 500 milyon euro!

Arabistan Ligi ekibi Al Hilal'in, Lionel Messi için yaptığı 400 milyonluk çılgın teklifi 500 milyona yükselttiği belirtildi.

Al Hilal'den Messi'ye tarihi teklif: 500 milyon euro!

Suudi Arabistan takımı Al-Hilal'in, Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi için yaptığı 400 milyon Euro'luk teklifini 500 milyon Euro'ya çıkardığı iddia edildi.

PSG ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Messi'nin geleceği belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Arabistan'a izinsiz gittiği için kadro dışı kalan ve özür dilemesinin ardından yeniden takıma katılan Messi'nin PSG ile bağlarının tamamen koptuğu kaydedildi.

TARİHİ TEKLİF YAPILDI
Daily Express'te geçen habere göre Lionel Messi'ye Arabistan ekibi Al Hilal 1 sezon için 500 milyon euroluk bir teklif yaptı.

35 yaşındaki yıldız oyuncu eğer bu teklifi kabul ederse servetini ikiye katlamış olacak. Diğer taraftan en çok kazanan futbolcu olacak.

BABASI YALANLAMIŞTI
Messi'nin babası Jorge Messi yaptığı açıklamada, ''Gelecek sezon için herhangi bir kulüple kesinlikle hiçbir anlaşma yapılmadı. Duruma sezon sonunda karar vereceğiz." ifadelerini kullanarak yalanlamıştı.

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