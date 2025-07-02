Al İttihad, Fenerbahçe'yi duyurdu

Suudi Arabistan ekiplerinden Al İttihad, Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan kulüp, "Al-Ittihad, yeni sezon öncesi hazırlık kampında Türk kulübü Fenerbahçe ile hazırlık maçında karşılaşacak" ifadelerini kullandı.

Al-Ittihad will face Turkish club Fenerbahçe FC in a friendly game during their pre-season training camp ahead of the new season ⚽️ pic.twitter.com/mX2ycpVG6O — Al-Ittihad Club (@ittihad_en) July 2, 2025

İki takım 23 Temmuz günü saat 22.00'de Portekiz'deki Estadio Municipal Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Al İttihad'in kadrosunda Karim Benzema, N!golo Kante, Moussa Diaby, Fabinho gibi oyuncular forma giyiyor.

8 Temmuz'da İstanbul'da top başı yapacak olan Fenerbahçe, 14-27 Temmuz tarihleri arasında Portekiz'de kamp yapacak.