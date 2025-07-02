Al İttihad, Fenerbahçe'yi duyurdu

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Al İttihad, Fenerbahçe'yi duyurdu

Yeni sezon öncesi kampını Portekiz'de yapacak olan Fenerbahçe, Al İttihad ile hazırlık maçı yapacak. Suudi Arabistan kulübü maçla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al İttihad, Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan kulüp, "Al-Ittihad, yeni sezon öncesi hazırlık kampında Türk kulübü Fenerbahçe ile hazırlık maçında karşılaşacak" ifadelerini kullandı.

İki takım 23 Temmuz günü saat 22.00'de Portekiz'deki Estadio Municipal Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Al İttihad'in kadrosunda Karim Benzema, N!golo Kante, Moussa Diaby, Fabinho gibi oyuncular forma giyiyor.

8 Temmuz'da İstanbul'da top başı yapacak olan Fenerbahçe, 14-27 Temmuz tarihleri arasında Portekiz'de kamp yapacak.

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