Al İttihad, Fenerbahçe'yi duyurdu

Suudi Arabistan ekiplerinden Al İttihad, Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan kulüp, "Al-Ittihad, yeni sezon öncesi hazırlık kampında Türk kulübü Fenerbahçe ile hazırlık maçında karşılaşacak" ifadelerini kullandı.

Al-Ittihad will face Turkish club Fenerbahçe FC in a friendly game during their pre-season training camp ahead of the new season ⚽️ pic.twitter.com/mX2ycpVG6O