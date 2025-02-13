Al Musrati o an ne yapacağını şaşırdı: Hakemin kararı sonrası dondu kaldı

Monaco ile Benfica, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Benfica tek golle kazanırken Al-Musrati'nin kırmızı kartı maça damga vurdu.

Beşiktaş'tan Monaco'ya kiralanan Al-Musrati, 41. dakikada Orkun Kökçü'ye yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

Libyalı futbolcu 52. dakikada ise hiç beklemediği bir şekilde oyundan atıldı.

???? Al-Musrati, Benfica karşısında kırmızı kartla oyun dışı kaldı. #UCL pic.twitter.com/XgzQ8J8gWI — TRT Spor (@trtspor) February 12, 2025

Takım arkadaşının yerde kaldığı pozisyonda herhangi bir agresif tavır sergilemeden hakeme "Kart" işareti yapan Al-Musrati, İtalyan hakem Maurizio Mariani tarafından ikinci sarı ve ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Al-Musrati'nin hakemin kararı sonrası oldukça şaşırdığı ve bir süre adeta donup kaldığı görüldü.