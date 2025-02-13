Al Musrati o an ne yapacağını şaşırdı: Hakemin kararı sonrası dondu kaldı

Kaynak: Haber Merkezi
Al Musrati o an ne yapacağını şaşırdı: Hakemin kararı sonrası dondu kaldı

Beşiktaş’ın ara transferde Monaco’ya gönderdiği Al Musrati Şampiyonlar Ligi maçında büyük şok geçirdi. Libyalı oyuncu gördüğü kırmızı kart sonrası ne yapacağını şaşırdı.

Monaco ile Benfica, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Benfica tek golle kazanırken Al-Musrati'nin kırmızı kartı maça damga vurdu.

Beşiktaş'tan Monaco'ya kiralanan Al-Musrati, 41. dakikada Orkun Kökçü'ye yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

fc98e1e924064fa0a0c35e1fc9bdf5cb.jpg

Libyalı futbolcu 52. dakikada ise hiç beklemediği bir şekilde oyundan atıldı.

Takım arkadaşının yerde kaldığı pozisyonda herhangi bir agresif tavır sergilemeden hakeme "Kart" işareti yapan Al-Musrati, İtalyan hakem Maurizio Mariani tarafından ikinci sarı ve ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.

81e70d5ca4974075bde54816097ae6e5.jpg

Al-Musrati'nin hakemin kararı sonrası oldukça şaşırdığı ve bir süre adeta donup kaldığı görüldü.

Son Haberler
Meral Akşener'in kendisine yaptığı şok teklifi canlı yayında açıkladı
Meral Akşener'in kendisine yaptığı şok teklifi canlı yayında açıkladı
53 yaşında katil oldu 63 yaşında yakalandı! Düğünde 3 kişi ölmüştü
53 yaşında katil oldu 63 yaşında yakalandı! Düğünde 3 kişi ölmüştü
Asya borsalarında Trump'ın etkisi: Yükselişe geçildi (13 Şubat 2025)
Asya borsalarında Trump'ın etkisi
Kazada şans eseri kurtuldular
Kazada şans eseri kurtuldular
Almanya’da yıllık enflasyon oranı belli oldu
Almanya’da yıllık enflasyon oranı belli oldu