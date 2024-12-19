Al Musrati Suudi Arabistan’dan teklif bekliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Al Musrati Suudi Arabistan’dan teklif bekliyor

Beşiktaş’ın orta saha oyuncusu Al Musrati’nin ara transferde takımdan ayrılması bekleniyor. Libyalı oyuncuya Suudi Arabistan’dan resmi teklif geleceği öğrenildi.

Geçen sezon ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla Braga'dan kiralanan ve bonservisine 11 milyon euro ödenen Al-Musrati, Beşiktaş'tan ayrılabilir.

Suudi Arabistan basınına göre; Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al-Nassr, Libyalı orta saha için ilerleyen günlerde resmi teklif yapacak.

Haberde Musrati'nin takıma güç katacağı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Al-Nassr, Beşiktaş forması giyen Al-Musrati ile yakından ilgileniyor. 1 buçuk sezondur siyah beyazlılarda top koşturan Libyalı orta sahanın transferi zor ama imkansız değil."

Al-Musrati, profesyonel kariyeri boyunca 221 maça çıktı, bu maçlarda 20 gol, 10 asistle oynadı ve 5 şampiyonluk kazandı. Bu da onun orta sahadaki değerini yansıtıyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor. Türk kulübü ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunması transferi zor bir hale getiriyor. Eğer bu anlaşma gerçekleşirse Al-Nassr rakipleriyle girdiği rekabette güç kazanır."

Siyah-beyazlı formayla geçen sezon devre arasından beri 30 maça çıkan Al Musrati 2 kez ağları havalandırdı.

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