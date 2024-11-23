Al-Nassr, Al-Ittihad derbisi nefesleri kesti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Al-Nassr, Al-Ittihad derbisi nefesleri kesti

Suudi Arabaistan kadınlar liginde heyecan dolu maçlar yaşandı. Al-Nassr, Al-Ittihad karşısında geriden gelip 3-1 galip gelirken, Al-Ahli liderlik mücadelesini sürdürüyor. Gol düelloları ve kritik puanlar dikkat çekti.

Suudi Arabistan Kadınlar Futbol Ligi’nin altıncı haftası, çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Cidde’deki Al-Ittihad Stadyumu’nda oynanan derbide Al-Nassr, geriden gelerek rakibini 3-1 mağlup etti. İlk golü Al-Ittihad adına Brezilyalı Leticia Nunes kaydederken, Al-Nassr’ın eşitlik sayısı Maria Eduarda’nın penaltısıyla geldi. Fransız oyuncu Lina Boussaha ise attığı iki golle takımını galibiyete taşıdı.

DİĞER SONUÇLAR

Riyad’da Al-Hilal ile Al-Qadisiyah arasında oynanan maç, 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Al-Qadisiyah adına Kamerunlu Ajara Njoya gol atarken, Al-Hilal’den Ganalı Mavis Owusu skoru dengeledi.
Öte yandan, Al-Qatif’te Al-Amal, ev sahibi Al-Taraji’yi 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Al-Amal adına Iman Marouch hat-trick yaparken, diğer goller Feryal Wkabuku ve Noura’dan geldi. Al-Taraji’nin tek golünü Wafaa Masoud kaydetti.

PUAN DURUMU VE GELECEK MAÇ

Bu sonuçlarla Al-Nassr, 18 puanla zirvede yer alıyor. Al-Ittihad 9 puanla beşinci sırada kalırken, Al-Hilal 10 puanla dördüncü sıraya yükseldi. Al-Qadisiyah ise 8 puanla altıncı sırada yer alıyor. Ligde ilk galibiyetini alan Al-Amal, puanını 3’e çıkararak sekizinci sıraya yükselirken, Al-Taraji henüz puan alamadı ve son sırada bulunuyor.

Haftanın kapanış maçı yarın Al-Ahli ile Al-Ula arasında oynanacak. Liderlik mücadelesindeki Al-Ahli, 15 puanla ikinci sırada bulunurken, rakibi Al-Ula 3 puanla sekizinci sırada yer alıyor. Karşılaşma, Medine’deki Al-Ansar Stadyumu’nda gerçekleşecek.

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