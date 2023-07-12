Al Nassr Sivassporlu yıldız yüzünden transfer yasağı aldı

Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'yu geçtiğimiz sezon kadrosuna katan Al Nassr, şok yaşıyor.

Al Nassr Sivassporlu yıldız yüzünden transfer yasağı aldı

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak Arap yarımadasındaki futbol çiçeklerinin tohumunu atan Al Nassr şok yaşıyor.

Körfez ekibi, transfer yasağı aldı. Sebebi ise belli oldu.

Suudi kulübü, o zamandan beri başka yerlere giden ve şu anda Sivasspor'da oynayan Nijeryalı forvetin performansı için bonuslarla ilgili 460 bin euro'luk ödemeyi yapmamakla suçlanıyor.

Bu miktar, Spor Tahkim Mahkemesi'nin İngiliz kulübü lehine verdiği karara rağmen, Leicester City'e ödenmedi.

Bu nedenle FIFA, Al Nassr'a transfer yasağı verdi.

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