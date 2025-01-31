Al Nassr'dan 77 milyon euroluk transfer

Al Nassr, Aston Villa forması giyen 21 yaşındaki Kolombiyalı santrfor Jhon Duran'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Al Nassr'a 77 milyon euro karşılığında transfer olan Kolombiyalı forvet, bu sezon 29 karşılaşmada forma şansı buldu ve bu maçlarda 12 gol attı. Aston Villa, Jhon Duran'ı Ocak 2023'te MLS ekibi Chicago Fire'dan 20 milyon euroya transfer etmişti.