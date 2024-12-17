Al Nassr’dan Fenerbahçe’yi ilgilendiren Talisca kararı

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Al Nassr’dan Fenerbahçe’yi ilgilendiren Talisca kararı

Fenerbahçe’nin ara transferdeki en önemli hedefi olan Talisca ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Brezilyalı oyuncunun kulübü Al Nassr, golcü oyuncu ile ilgili dikkat çeken bir karar verdi.

Fenerbahçe’nin ara transferdeki en önemli hedefi olan Talisca’nın durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı lacivertli oyuncu, Brezilyalı oyuncuya olan ilgisini resmen doğrularken Suudi kulübü Al Nassr ise daha önce yaptığı açıklamalarda Talisca’yı göndermeye niyetli olmadıklarını belirtmişti.

Fenerbahçe’nin Talisca transferinde net bir ilerleme kaydedemezken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ünlü gazeteci Rudy Galetti, Talisca konusunda çarpıcı bir gelişmeyi paylaştı. Galetti, Al Nassr’ın Talisca’yı ara transferde satma kararı aldığını ve yerine 10 numara ya da forvet transferi yapmayı planladığını söyledi.

Yine haberde Fenerbahçe'nin Talisca ısrarının sürdüğü ve sarı-lacivertlilerin önümüzdeki birkaç gün içinde yeni bir görüşme turuna girişeceğinin altı çizildi.

Al-Nassr ile 2026'ya kadar kontratı bulunan Talisca, bu sezon 19 maça çıkıp 8 gollük skor katkısı verdi.

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