Al Nassr'ın transfer listesinde Okan Buruk var

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın teknik direktör arayışına Okan Buruk katıldı.

OKAN BURUK LİSTEDE

Tutto Mercato'nun haberine göre Türkiye'de elde ettiği mükemmel sonuçların yanı sıra kariyerinde şampiyonları yönetme becerisi sayesinde Okan Buruk Arabistan temsilcisinin listesine girdi. Stefano Pioli'nin Al-Nassr'dan ayrılması ve Fiorentina'ya gitmesi beklenirken yerine geçen isimlerden biri Buruk oldu.

Galatasaray takımının başına geldiği üç sezonda da şampiyonluk yaşayan Okan Buruk kariyeri boyunca 4 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı.