Al Sadd Saiss'i maça çıkmadan yolluyor

Katar ekibi Al Sadd'ın Beşiktaş'tan transfer ettiği Romain Saiss ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

L'Equipe'te geçen habere göre; Al Sadd'ın Saiss ile yollarını ayırmak istediği iddia edildi.

Al Sadd'ın yabancı kontenjanında yer açmak istediği, bu sebepten dolayı Romain Saiss'ı kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı ifade edildi.

2.5 milyon euro'ya Beşiktaş'tan transfer olan Romain Saiss, yeni takımı ile resmi bir müsabakada forma giymedi.

33 yaşındaki futbolcunun takımıyla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.