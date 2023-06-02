Al Sancak 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Al Sancak yeni bölüm ne zaman?

TRT ekranlarında yayın hayatına başlayan Al Sancak dizisi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarılarını konu ediniyor. İzleyici Al Sancak dizisinin 18. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Al Sancak 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Al Sancak yeni bölüm ne zaman?

Al Sancak 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Al Sancak yeni bölüm ne zaman?

Perşembe akşamları TRT ekranlarında yayınlanan Al Sancak dizisi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Al Sancak Timi’ni anlatmaktadır. Al Sancak dizisinin 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Al Sancak 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Al Sancak yeni bölüm ne zaman?

AL SANCAK KONUSU NEDİR?

Alsancak dizisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılarını anlatıyor.

Dünyada başlayan kaos çağı, tüm ülkelerin güvenlik politikalarını gözden geçirmesine neden olur. Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasıyla yeni bir döneme girilir.

TSK, özel kuvvetler bünyesinde, yurt içi ve yurt dışında nokta atışı operasyonlar gerçekleştiren seçkin timler oluşturur.

Bu timlerden biri de Alsancak Timi’dir. Alsancak Timi, Türkiye’ye yönelen tehditleri yok etmek için varını yoğunu ortaya koyacaktır.

AL SANCAK 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Al Sancak 18. bölümü 8 Haziran Perşembe akşamı TRT ekranlarında yayınlanacak.

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