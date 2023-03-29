29 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Al Sancak 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Al Sancak yeni bölüm ne zaman?

Al Sancak 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Al Sancak yeni bölüm ne zaman?

TRT ekranlarında yayın hayatına başlayan Al Sancak dizisi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarılarını konu ediniyor. İzleyici Al Sancak dizisinin 9. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Al Sancak 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Al Sancak yeni bölüm ne zaman?

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 14:16
Takip Et

Al Sancak 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Al Sancak yeni bölüm ne zaman?

Al Sancak 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Al Sancak yeni bölüm ne zaman?
+
Aa
-

Perşembe akşamları TRT ekranlarında yayınlanan Al Sancak dizisi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Al Sancak Timi’ni anlatmaktadır. Al Sancak dizisinin 9. Bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Al Sancak 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Al Sancak yeni bölüm ne zaman?

AL SANCAK KONUSU NEDİR?

Alsancak dizisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılarını anlatıyor.

Dünyada başlayan kaos çağı, tüm ülkelerin güvenlik politikalarını gözden geçirmesine neden olur. Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasıyla yeni bir döneme girilir.

TSK, özel kuvvetler bünyesinde, yurt içi ve yurt dışında nokta atışı operasyonlar gerçekleştiren seçkin timler oluşturur.

Bu timlerden biri de Alsancak Timi’dir. Alsancak Timi, Türkiye’ye yönelen tehditleri yok etmek için varını yoğunu ortaya koyacaktır.

AL SANCAK 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
1
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
2
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
3
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Sedat Peker'in de yargılandığı Köfteci Yusuf davasında flaş gelişme
4
﻿Sedat Peker'in de yargılandığı Köfteci Yusuf davasında flaş gelişme
﻿Sedat Peker'in de yargılandığı Köfteci Yusuf davasında flaş gelişme
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
5
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Milli maçta Bursa'da tribünler 'İstifa' diye inledi
6
﻿Milli maçta Bursa'da tribünler 'İstifa' diye inledi
﻿Milli maçta Bursa'da tribünler 'İstifa' diye inledi
﻿Ali Koç yarın istifa edebilir
7
﻿Ali Koç yarın istifa edebilir
﻿Ali Koç yarın istifa edebilir
﻿Samsunspor'un golcüsü Icardi'ye meydan okudu. Batshuayi de hedefte
﻿Samsunspor'un golcüsü Icardi'ye meydan okudu. Batshuayi de hedefte
﻿Samsunspor'un golcüsü Icardi'ye meydan okudu. Batshuayi de hedefte
﻿Fransa'da silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
﻿Fransa'da silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
﻿Fransa'da silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
﻿Nazmi Arıkan cinayetinde istenen ceza belli oldu 
﻿Nazmi Arıkan cinayetinde istenen ceza belli oldu 
﻿Nazmi Arıkan cinayetinde istenen ceza belli oldu 
﻿Profesör açıkladı: O kanser türüyle ilgili tehlikeli gelişme
﻿Profesör açıkladı: O kanser türüyle ilgili tehlikeli gelişme
﻿Profesör açıkladı: O kanser türüyle ilgili tehlikeli gelişme
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.