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Al Sancak yeni bölüm ne zaman? Al Sancak 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı?

TRT ekranlarında yayın hayatına başlayan Al Sancak dizisi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarılarını konu ediniyor. İzleyici Al Sancak dizisinin 7. bölüm 2. fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Al Sancak 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Al Sancak yeni bölüm ne zaman?

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 15:43
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Al Sancak yeni bölüm ne zaman? Al Sancak 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı?

Al Sancak yeni bölüm ne zaman? Al Sancak 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı?
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Perşembe akşamları TRT ekranlarında yayınlanan Al Sancak dizisi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Al Sancak Timi’ni anlatmaktadır. Al Sancak dizisinin 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Peki, Al Sancak 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Al Sancak yeni bölüm ne zaman?

AL SANCAK 7. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI MI?

AL SANCAK KONUSU NEDİR?

Alsancak dizisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılarını anlatıyor.

Dünyada başlayan kaos çağı, tüm ülkelerin güvenlik politikalarını gözden geçirmesine neden olur. Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasıyla yeni bir döneme girilir.

TSK, özel kuvvetler bünyesinde, yurt içi ve yurt dışında nokta atışı operasyonlar gerçekleştiren seçkin timler oluşturur.

Bu timlerden biri de Alsancak Timi’dir. Alsancak Timi, Türkiye’ye yönelen tehditleri yok etmek için varını yoğunu ortaya koyacaktır.

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