Al Shabab, Al Orubah'ı 3-0 mağlup etti

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Al Shabab, Al Orubah'ı 3-0 mağlup etti

Al Orubah, Suudi Ligi'nde Al Shabab'a 3-0 yenildi. Maçın hakemi Ahmed Mohammed Al-Rumaykhani yönetiminde oynandı.

Suudi Ligi'nde Al Orubah, Al-Jouf Üniversitesi Stadyumu'nda Al Shabab'a 3-0 yenildi. Maçın ilk golü 38. dakikada Haroune Camara'dan geldi. Al Shabab'ın ikinci golünü 64. dakikada A. Hamed-Allah kaydetti. Uzatma dakikalarında ise Musab Al Juwayr, 90+4'te takımının üçüncü golünü attı. Asistleri A. Hamed-Allah, Musab Al Juwayr ve Nawaf Al Saadi yaptı.

Maçın hakemliğini Ahmed Mohammed Al-Rumaykhani yaparken, yardımcı hakemler Ahmed Ali Al-Ateeq ve Mohammed Moahameed Ahmad Al Marshad oldu. Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Raed Ali Al-Zahrani üstlendi. Karşılaşmada 2,319 seyirci yer aldı.

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