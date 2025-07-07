Al Shabab'dan Fatih Terim'e veda

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Al Shabab'dan Fatih Terim'e veda

Al Shabab, teknik direktör Fatih Terim’e “HV-alil İbrahim” türküsü ile veda etti.

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab, yollarını ayırdığı Teknik Direktör Fatih Terim için teşekkür videosu yayınladı.

Kulüp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir takımın başından birçok teknik direktör geçer, ancak çok azı sahaların ötesine geçen bir iz bırakır. Fatih Terim’e emekleri için teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi. Veda videosunda “Halil İbrahim” türküsü çalındı.

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