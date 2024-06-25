Al unut dönemi bitti. İslam Memiş konuştu yatırımcı soluğu Kapalıçarşı'da aldı

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Al unut dönemi bitti. İslam Memiş konuştu yatırımcı soluğu Kapalıçarşı'da aldı

Bayram sonrası para piyasaları ve altın konusunda ilk açıklamasını yapan İslam Memiş yeni bir dönemin başladığını vurgulayarak altında 'al unut' döneminin bittiğini söyledi.

Son hafta uyarısında bulunan İslam Memiş '"Gram altının, 3 bin 3 bin 500 aralığındaki yolculuğuna Temmuz itibariyle başlamasını bekliyorum" diye konuştu.

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Yeni bir döneme işaret eden İslam Memiş bu hafta altın, gümüş ve Euro alımları için son hafta olduğunu uyarısında bulundu.

İslam Memiş sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çeken açıklamasında ise altın ve gümüş için bekleyenlere yılın son düşüşleri için bu haftanın son olduğunu vurgulayarak "Bu hafta ki son gerileme sonrası fırsat vermeden koşar." diyerek yatırımcının yeni rekorlara hazır olması gerektiğini söyledi.

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Bayram öncesi sürdürdüğü sakin seyrin ardından bayram sonrasına rekorlar ile başlayan gram altın hakkında İslam Memiş 'Daha da pahalı olacak' dedi.

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ALTIN ÇAĞI BAŞLIYOR

Gram altının son 22 yıldır yükselişini sürdürdüğünü hatırlatan İslam Memiş, son 22 yılda yüzde 8 binden fazla değer kazandığını ve 2024 yılının 'Altın Çağı'nı alacağını söyledi.

AL UNUT DÖNEMİ ARTIK BİTTİ...

Enflasyona karşı en iyi yatırım aracının altın olduğunu hatırlatan İslam Memiş, altında al unut döneminin bittiğini yeni dönemde ise artık fiyatına değil miktarına bakılacağını dile getirdi. İslam Memiş fiziki altına olan talebin daha da artacağını vurguladı.

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