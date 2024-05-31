Ala Tokel ile Milli futbolcu Bertuğ Özdemir yakalandı

Düzenleme: Kaynak: Habertürk
Ala Tokel ile Milli futbolcu Bertuğ Özdemir yakalandı

Hatayspor’da kısa sürede beğeni toplayıp Fransa’nın Rennes takımına transfer olan Milli futbolcu Bertuğ Özdemir, ünlü fenomen Ala Tokel ile İstanbul İstinye Park’ta görüntülendi.

Bertuğ Yıldırım, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) için geniş aday kadrosunda yer alacağı açıklanmıştı.

b1.png

Ancak daha sonra yapılan bir açıklamayla, Ümit Milli Takım’ın aday kadrosuna dahil edildiği belirtildi.

bertugalatokel.png

Habertürk’te yer alan habere göre, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes’te forma giyen Bertuğ Özgür Yıldırım, yeni bir aşka yelken açtı.

a1-002.png

Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel, ilk kez İstinye’de görüntülendi.

a2-002.png

Basın mensuplarını fark edince bir an afallayan çiftin yanlarında, Bertuğ Özgür Yıldırım’ın Rennes’den takım arkadaşı Doğan Alemdar ve Ala Tokel’in yakın arkadaşı Danla Bilic bulunuyordu.

a3-001.png

a4-001.png

a5-001.png

a6.png

İlgili Haberler
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Mourinho'nun gerçek ismini biliyor muydunuz?
Mourinho dünyayı salladı
Mehmet Büyükekşi'nin arkasında hangi güçlerin olduğunu açıkladı
Son Haberler
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
ABD Ulusal Güvenlik Ajansı uyardı: Telefonunuzu hemen yeniden başlatın Teknoloji
ABD Ulusal Güvenlik Ajansı uyardı: Telefonunuzu hemen yeniden başlatın
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Mourinho'nun gerçek ismini biliyor muydunuz? Spor
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Mourinho'nun gerçek ismini biliyor muydunuz?
Adana’da ‘sevgilime ters davrandın’ cinayeti! Pompalı tüfekle dehşet saçtı Gündem
Adana’da ‘sevgilime ters davrandın’ cinayeti! Pompalı tüfekle dehşet saçtı
Sansarı gören kedi dondu kaldı Gündem
Sansarı gören kedi dondu kaldı
Yalancının evi yanmış kimse inanmamış atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Yalancının evi yanmış kimse inanmamış atasözünün anlamı nedir?
Bodrum'da şezlong fiyatı 3 bin TL'ye çıktı. Böyle fiyat mı olur? Ekonomi
Bodrum'da şezlong fiyatı 3 bin TL'ye çıktı. Böyle fiyat mı olur?