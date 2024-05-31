Ala Tokel ile Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım yakalandı

Düzenleme: Kaynak: Habertürk
Ala Tokel ile Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım yakalandı

Hatayspor’da kısa sürede beğeni toplayıp Fransa’nın Rennes takımına transfer olan Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, ünlü fenomen Ala Tokel ile İstanbul İstinye Park’ta görüntülendi.

Bertuğ Yıldırım, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) için geniş aday kadrosunda yer alacağı açıklanmıştı.

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Ancak daha sonra yapılan bir açıklamayla, Ümit Milli Takım’ın aday kadrosuna dahil edildiği belirtildi.

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Habertürk’te yer alan habere göre, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes’te forma giyen Bertuğ Özgür Yıldırım, yeni bir aşka yelken açtı.

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Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel, ilk kez İstinye’de görüntülendi.

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Basın mensuplarını fark edince bir an afallayan çiftin yanlarında, Bertuğ Özgür Yıldırım’ın Rennes’den takım arkadaşı Doğan Alemdar ve Ala Tokel’in yakın arkadaşı Danla Bilic bulunuyordu.

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