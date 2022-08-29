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Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Yeraltı dünyasının tanınan isimlerinden, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. 1 saat süren görüşmede genel af konusunun konuşulduğu belirtildi.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 17:21
Son Güncelleme: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 18:58
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Alaattin Çakıcı'dan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret
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Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre Alaattin Çakıcı ile Devlet Bahçeli görüşmesinde genel af konusu masaya yatırıldı. 

Af kapsamında MHP'ye çok sayıda talep geldiği ve MHP’nin hazırlığa başladığı öne sürülürken yapılacak çalışmada öncelikli kriterin devlete yönelik işlenen suçlar olmasının beklendiği, çalışmada ikinci olarak da cezasızlık algısının oluşturulmamasının dikkate alınacağı belirtildi.

Bahçeli 'Af' istemişti

MHP lideri Devlet Bahçeli daha önce af ile ilgili yaptığı konuşmada, "Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK'lılar, FETÖ'cüler hariç olmak üzere", 'kader mahkumlarına' af getirilmesinin düşünülmesi gerektiğini belirtmişti. Bahçeli; "Peki, ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?" ifadelerini kullanmıştı.

Çakıcı affı ile çıkarılmıştı

Bu açıklamadan yaklaşık 2 yıl sonra 16 yıl cezaevinde yatan mafya lideri Alaattin Çakıcı 16 yıl cezaevinde yattıktan sonra AKP ve MHP’nin imzasını taşıyan infaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye edildi.

Çakıcı hapisten çıktıktan sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’ye teşekkür mesajı yayınladı. Her fırsatta Çakıcı sevgisini dile getiren Devlet Bahçeli bugün saat 14.00 sıralarında Çakıcı’yı makamında ağırladı. Ziyaret tam 1 saat sürdü. Nezaket ziyareti olduğunu belirten kaynağımız genel af konusunun masaya yatırıldığını belirtti.

'Seçim yatırımı'

Geçtiğimiz günlerde basında yer alan haberlerde af kapsamında MHP'ye çok sayıda talep geldiği ve MHP’nin hazırlığa başladığı bilgisi yer almıştı.

Haberde; yapılacak çalışmada öncelikli kriterin devlete yönelik işlenen suçlar olmasının beklendiği, çalışmada ikinci olarak da cezasızlık algısının oluşturulmamasının dikkate alınacağı belirtildi.

Çalışma tamamlandıktan sonra AKP’yle paylaşılacak. Gerekirse ortak komisyon kurulup teklife son şekli verilecek. Seçim öncesi bir affın çıkabileceği, AKP ve MHP’nin bu konuyu seçim yatırımı olarak gördükleri, kulislerde konuşulan konular arasında.

ÇAKICI'DAN AÇIKLAMA

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Alaattin Çakıcı görüşmede genel af konusunun gündeme gelmediğini söyledi.

Çakıcı; "Uzun zamandır rahatsızlığımdan dolayı gelemediğim için bugün sayın genel başkanıma ziyarette bulundum. Halk TV bu ziyaretimi provoke ederek; 'Çakıcı'nın Bahçeli'ye ziyaretinde genel af konusu masaya yatırıldı' cümlesini dile getirerek haber yapmıştır. Bu haber ahlaki ve etik değildir. Politikayı politikacılar yapar. Bu benim işim değil. Sayın devlet başkanımızın, sayın genel başkanımın ve parlamentonun işidir. Muhalefetin basın organı olan Halk TV gelecekte bir af çıkacaksa onun önünü kapatmak için bu haberi yapmıştır." ifadelerini kullandı.

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