Alaattin Çakıcı'dan suikast açıklaması. ‘Mezarlıklar almaz’

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Alaattin Çakıcı'dan suikast açıklaması. ‘Mezarlıklar almaz’

Yeraltı dünyasının tanınan isimlerinden biri olan Alaattin Çakıcı kendisini öldürmek için tim kurulduğu iddiasına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Alaattin Çakıcı, Sinan Memi-Dalton Şabo-Serhat Azad isimli çete liderinin kendisini öldürmek için tim hazırlattığı iddiasına sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği bir basın açıklamasıyla yanıt verdi.

Alaattin Çakıcı'nın en yakınındaki isimlerden Kemal Çağlar Temel, uğradığı silahlı saldırı sonucu İstanbul'da öldürülmüştü.

ÇAKICI'NIN ÇOK YAKINIYDI

Öte yandan Alaattin Çakıcı’nın İstanbul Poyrazköy’de Kemal Çağlar Temel ile yemek yerken fotoğrafları da ortaya çıkmıştı. Çağlar'ın öldürülmesinden sonra Çakıcı'nın da öldürüleceği iddia edildi.

Alaattin Çakıcı bu iddia üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Çakıcı, yaptığı açıklamada şunları söyledi,

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