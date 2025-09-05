Alaattin Köseler cezaevinden çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Dün akşam hakkında tahliye kararı çıkan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden çıktı.

CHP’li belediyelere yönelik operasyon kapsamında tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla Silivri Cezaevi’nden tahliye edildi.

Köseler, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 27 Şubat'ta saat 04.00 sıralarında evi basılarak gözaltına alınmıştı.

1kapak-008.jpg

Başsavcılık, söz konusu soruşturma için 26 kişi hakkında hakkında değişik suçlamalarla iddianame hazırlamış; iddianamede, Köseler ve beraberindeki 25 kişi için 17 yıl 6 aydan 67 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenmişti.

