Alaattin Köseler ile 2 sanık yeniden tutuklandı

Görevden alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de bulunduğu 6 sanığın "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yargılandığı davada, tahliye kararına ve tutuklama talebinin reddine savcılıkça yapılan başvurunun ardından 4 sanıktan Köseler dahil 3'ü tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesinde 4 Eylül Perşembe günü görülen oturumda, Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ile Uğur İnci'nin "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol kararıyla salıverilmelerine ve tutuksuz sanıklardan Yıldız Güneş'in tutuklanmasına yönelik talebin reddine de başvuruda bulundu.

Başvuruda, duruşmada savcının tutukluluk durumlarının devamı yönünde görüş sunmasına karşın haklarında tahliye kararı verilen Köseler'in de dahil olduğu 5 sanığın, üzerlerine isnat edilen suçun nitelik ve mahiyeti, dosyadaki kanıtların henüz tamamen toplanmamış olması ve adli kontrol kararının yetersiz kalacağı kanaatiyle, verilen tahliye kararının usul ve hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle sanıkların tutuklanmalarına dair yakalama kararı çıkarılması istendi.

Talebi inceleyen Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi, söz konusu tahliye kararlarının usul ve hukuka uygun olduğunu belirterek, kararın değiştirilmesine gerek olmadığına hükmetti.

Mahkeme, söz konusu kararı ve itirazı değerlendirmesi için dosyayı üst mahkeme olan Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Kararı inceleyen üst mahkeme, başvuruyu kabul ederek Köseler'in de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeniden gözaltına alınan Köseler ile Veli Gümüş, Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Yakalananlar arasında tutuksuz sanıklardan Yıldız Güneş de yer aldı.

Burada Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkan Köseler, ifadesinin ardından tutuklandı.