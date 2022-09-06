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Real Madrid'in yıldızı Alaba Türkiye'den tuttuğu takımı açıkladı

Bayern Münih'in eski yıldızı Alman basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 12:42
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Alaba, "Üç seçenek vardı: Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe. Galatasaray'a çok erken karar verdim" dedi

Real Madrid'in yıldızı Alaba Türkiye'den tuttuğu takımı açıkladı
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Real Madrid'in dünyaca ünlü Avusturyalı savunma oyuncusu David Alaba, Almanya'dan Spox'a verdiği özel röportajda Galatasaray taraftarı olduğunu açıkladı.

Alaba, 'Galatasaray taraftarı olduğunuza dair söylentiler var. Doğru mu?' şeklinde gelen soruya "Evet Galatasaray'a sempati duyuyorum." diye yanıt verdi.

Avusturyalı yıldız, "Çocukken Viyana'da her gün sokakta oyun oynardım. Birçok Türk arkadaşım vardı. O zaman tam olarak üç seçenek vardı: Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe. Galatasaray'a çok erken karar verdim. Nedenini hatırlayamıyorum. Arkadaşlarımla birlikte Galatasaray'ın oynadığı tüm derbi maçlarını seyrediyorum." şeklinde konuştu.

 

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