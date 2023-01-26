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Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor

Türkistan'da çoban köpeği olan ve Türkiye kökenli Kangal türünün atası olarak kabul edilen Alabay türü köpek sosyal medyada çok konuşuldu. Alabay, fiziksel özellikleriyle görenleri ürpertti.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 10:37
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Alabay'ı görenler Bu nasıl köpek diyor

Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
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Türkmenistan kökenli olan Alabay türü köpek fiziksel özellikleri ile sosyal medyada gündem oldu. Alabay, Türkiye kökenli bir çoban köpeği olan Kangal köpeğinin atası olarak kabul ediliyor.

Türkistan toplulukları tarafından çoban köpeği olarak da kullanılan Alabay, fiziksel özellikleriyle görenleri ürpertiyor.

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda Alabay türü köpek ile sahibinin yan yana durduğu ve köpeğin sahibinin boyunun çok daha fazlasını aşabildiği görüldü.

ALABAY KÖPEK TÜRÜ 

Alabay, bugünkü Türkistan menşeili bir köpek türüdür. Türkiye kökenli çoban köpeği olan Kangal gibi türlerin atası olarak kabul edilir. Günümüzde Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan, Afganistan, Doğu Türkistan, Kansu, Özbekistan[2] gibi ülkelerde yerel halk tarafından çoban köpeği olarak yetiştirilmektedir. Orta Asya Çoban Köpeği, Orta Asya Ovtcharka, Türkmen Çoban Köpeği gibi isimlerle de anılan Alabaylar; Kafkas Çoban Köpeği, Kangal Köpeği ve Akbaş gibi köpek türlerle benzer genetik özellikler taşır.  Erkek ağırlığı 110-150 kg , dişi ağırlığı 70-100kg aralığındadır. Şimdiye kadar kayıt altına alınan en büyük alabay 178 kg ağırlığındadır.

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yurdanur canbaş
26.01.2023 11:35
maşallah.allah korusun.  
 
merdanoğlu
26.01.2023 11:20
maaşı yer bitirir bu yahu :)  
 
Dikkat !
26.01.2023 11:11
Ayu çıkabülür ...  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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