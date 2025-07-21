Alaca kaymakamı yangında bölgesinde incelemelerde bulundu

Kaynak: İHA
Alaca kaymakamı yangında bölgesinde incelemelerde bulundu

Çorum'un Alaca ilçe Kaymakamı Meriç Dinçer, İmat köyünde çıkan yangın sonrası bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Çorum'un Alaca ilçe Kaymakamı Meriç Dinçer, İmat köyünde çıkan yangın sonrası bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı İmat köyünde meydana gelen yangında iki ev, iki garaj ve bir ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Uğur Gürsoy ile birlikte İmat köyüne giderek olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Dinçer, yangından etkilenen alanları gezerek köy muhtarı Rıza Yılmaz ve vatandaşlardan bilgi aldı. Zarar gören ailelere geçmiş olsun dileklerini ileten Dinçer, gerekli desteklerin sağlanacağını belirtti.

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